Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
57 dakika önce
Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.
Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:24
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