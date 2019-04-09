Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.

Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.

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