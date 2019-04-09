Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

57 dakika önce

Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor, System.String[]
Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yarın açıklanması beklenen reform paketi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:24 

Ekonomi
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