Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

47 dakika önce

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin belirsizlikleri artırması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor, System.String[]

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin belirsizlikleri artırması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:39 
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