Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
47 dakika önce
Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin belirsizlikleri artırması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.
Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin belirsizlikleri artırması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:39
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