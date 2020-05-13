Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika Ekonomi

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler ve ekonomilerin yeniden açılması konusundaki belirsizlikler küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler ve ekonomilerin yeniden açılması konusundaki belirsizlikler küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı. Vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ise dün gelen açıklamalarla törpülendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.

Ekonomilere ilişkin beklentilerin gerilemesi yanında salgında karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik gelişmeler de tedirginliğe neden oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdi.

Dün ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi, salgınla mücadele kapsamında, genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi açıkladı. Teşvik paketiyle yerel ve federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülürken, vatandaşlara ikinci nakit yardımının yanı sıra işsizlik fonunun da artırıldığı dikkati çekiyor. Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato'dan geçirmeyeceği yönündeki açıklamalar ise mali desteklerle ilgili belirsizliği artırıyor.

ABD'de bu gelişmeler ve dün açıklanan çekirdek enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,4 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da karantina tedbirlerinin kaldırılması konusundaki belirsizlikler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu. İngiltere'de, serbest meslek sahipleri için 10 milyar sterlin değerinde Kovid-19 yardım programı açılmasına yönelik haberlerin ardından FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında yön arayışının etkili olduğu görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 artışla 99.615,88 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 6,9890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin aşılması durumunda 102.500 direncinin gündeme gelebileceğini, 97.200 desteğinin ise güçlendiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:50 Kaynak: AA


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak         
14:21
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti         
14:17
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız 13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız         
14:16
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu         
14:04
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu         
13:53
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı         
13:36
Oyuncu Emre Kınay'dan Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum         
13:32
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı         
13:29
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi         
13:15
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi         
13:11
Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor         
12:44
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu         
12:42
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı         
12:35
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti         
12:31
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
12:27
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti         
12:21
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak         
12:18
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek         
12:16
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti         
12:00
En ölümcül avcıların karşılaşmasında beklenmedik son! Timsah pes etti En ölümcül avcıların karşılaşmasında beklenmedik son! Timsah pes etti         
11:45
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı 14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı         
11:42
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti         
11:38
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi         
11:36
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor         
11:30
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu         
11:20
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni         
11:18
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı? Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?         
11:09
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı         
10:58
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti         
10:57
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 15:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]