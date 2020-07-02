Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

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ABD Temsilciler Meclisi'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı onaylaması piyasalarda tedirginliği artırsa da Kovid-19'a karşı üretilen aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı satışların sınırlı kalmasını sağladı.

ABD basınında dün yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı haziranda 2 milyon 369 bin kişi artarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de haziranda 52,6'ya yükselerek son 14 ayın zirvesine çıktı.


Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azaldı, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sonrası yükseliş eğilimindeki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine karşın negatif bir seyir izledi.

ECB Başkanı Lagarde, Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında, "Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi." ifadelerini kullanarak, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğini söyledi.

Dün alıcılı başladığı günü düşüşlerle tamamlayan Avrupa borsalarında, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Hong Kong'daki gelişmelerin, küresel ticarete ilişkin belirsizliği artırmasına karşın bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı. Dün 6,8480'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı istihdam raporu

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika Ekonomi

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