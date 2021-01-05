Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

ABD'de gözler bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrilirken, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirler, küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini ve ekonomik aktivitenin genişlediğini göstermesine karşın Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişelerle piyasalarda karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 86 milyonu aşarken, İngiltere'de ulusal karantina ilan edildi. ABD, Japonya ve Avro Bölgesi'nde de bölgesel tedbirlerin sıkılaştırıldığı görülüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,25, S&P 500 endeksi yüzde 1,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 89,4 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etmeye çalışsa da zayıf görünümünü devam ettirerek bugün Asya piyasalarında 89,7 seviyesinde dengelendi.

ABD'de satışlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarında, dün açıklanan PMI verilerinin iyimserliği ile alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI; Almanya'da 58,3, İngiltere'de 57,5, Fransa'da 51,1 ve Avro Bölgesi'nde 55,2 ile genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

Bugün Asya piyasalarında, New York Borsası'nın Çinli telekom şirketlerinin kottan çıkarılmayacağını belirtmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dünkü toplantısından bir anlaşma çıkmaması sonrası dün yüzde 1,6 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, bugün 51 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. OPEC+ grubu, toplantıya bugün devam edecek.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyonun beklentileri aşması ve imalat sanayi PMI verisinin aralıkta bir önceki aya göre gerilemesine karşın BIST 100 endeksi rekorlara devam ederken, döviz kurları da düşüş eğilimini sürdürdü.

BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.500,01 puanla rekor seviyeyi gördü. Dün 7,3418'e kadar gerilemesinin ardından günü 7,4214'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

18.00 ABD, ISM imalat sanayi PMI