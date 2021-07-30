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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

30.07.2021 08:56
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Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in önceki gün sona eren Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından dün ABD ve Avrupa borsalarında görülen pozitif seyir, Asya pay piyasalarında yerini satışlara bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları ve dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, destekleyici para politikasının devam edeceği beklentilerini artırırken, buna paralel New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdü. Piyasa beklentileri büyümenin yüzde 8,5 olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuruları ise 24 Temmuz ile biten haftada 400 bine gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişeler devam etse de dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi temmuzda 119 puana yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise Fed'in toplantısı sonrası yükseliş eğilimini sürdürerek, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,1890 seviyesini test etti. Dün yüzde 0,4 artışla 1,1889'dan kapanış yapan parite, bugün Asya piyasalarında 1,1880 seviyesinde işlem görüyor.

Asya borsalarında ise bugün satış ağırlıklı bir görünüm takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi. Ülkede sanayi üretimi, haziranda yüzde 6,2 artarak beklentileri aşarken, perakende satışlar ise aynı dönemde yüzde 0,1'lik artışa karşın tahminlerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, Japonya'da artan salgın vakaları nedeniyle bazı bölgelerde alınan sıkı tedbirler ve Hong Kong borsasında kote Çinli teknoloji şirketleri üzerindeki baskı pay piyasalarını negatif etkileyen unsurların başında geliyor.

Yurt içinde, dün gündemin odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı.

Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye'nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti. Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Enflasyon Raporu'nda ise 2021 sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükseltildi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı görülürken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,4423 ile 14 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 8,4584'den kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek, 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

11.00 Almanya, 2. çeyrek GSYH

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi temmuz ayı tüketici güven endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Asya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika Ekonomi


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