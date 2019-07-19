Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:37 
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