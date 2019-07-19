Küresel piyasalar karışık seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor.
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed
) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:37
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