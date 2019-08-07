Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

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