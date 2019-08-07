Küresel piyasalar karışık seyrediyor
1 saat önce
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:29
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