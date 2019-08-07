Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

1 saat önce

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:29 
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