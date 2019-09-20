Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları sonrası karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün tüketici güveni ve Yurt Dışı Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları sonrası karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün tüketici güveni ve Yurt Dışı Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri takip edilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:15 
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