Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40
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