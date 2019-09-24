Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

33 dakika önce

Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40 
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