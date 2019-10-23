Küresel piyasalar karışık seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, Rusya ile varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azalmasının TL varlıkları desteklemesi bekleniyor.
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, Rusya ile varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azalmasının TL varlıkları desteklemesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:29
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