Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, Rusya ile varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azalmasının TL varlıkları desteklemesi bekleniyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, Rusya ile varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azalmasının TL varlıkları desteklemesi bekleniyor.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:29 
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