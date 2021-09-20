Üye Girişi
Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına satıcılı başladı - Son Dakika

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına satıcılı başladı

20.09.2021 08:54
Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına satıcılı başladı, System.String[]

Küresel piyasalar Çin'li Evergrande şirketine ilişkin belirsizlikler, devam eden tedarik sorunları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını açıklayacağı endişesiyle yeni haftaya satıcılı başladı.

Küresel piyasalar Çin'li Evergrande şirketine ilişkin belirsizlikler, devam eden tedarik sorunları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını açıklayacağı endişesiyle yeni haftaya satıcılı başladı.

Dünya genelinde bu hafta birçok merkez bankasının para politikası toplantısı bulunurken, bazı bankaların artan enflasyon baskılarıyla şahinleşebileceği endişesi risk iştahını azaltıyor.

Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken 100 milyon doları aşkın tahvil ödemesi ise Asya'da pay piyasalarını baskılayan etkenler arasında başı çekiyor.

ABD'de borç tavanı konusunda belirsizlikler sürerken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen hafta sonu ABD medyasında kaleme aldığı bir yazıda borç tavanının kaldırılmaması ya da yükseltilmemesi halinde Ekim'de Hazinenin ödeme yapacak kaynağının kalmayacağını ifade etti.

Öte yandan, küresel bazda tedarik zincirindeki kırılmalar birçok üründe fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirirken, özellikle Avrupa'da rekor kıran doğal gaz fiyatlarının ardından şimdi de elektrik fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket etmesi ekonomik toparlanmanın sağlığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Cuma günü, ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle artan oynaklık sonrasında New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,91, Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,91 değer kaybetti. New York borsası vadeli işlemelerde yeni haftaya da satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da emtia fiyatları ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ederken, Fransa ile ABD arasında Avustralya üzerinden artan tansiyon satış baskısını artırıyor.

Bu hafta bölgenin önemli gündem maddeleri arasında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bulunurken, yatırımcıların bir gözü de oynaklığın arttığı elektrik fiyatlarında olacak.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,03, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,98 değer kaybederken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni haftaya da satıcılı başladı.

Avro/dolar paritesi ise güne yüzde 0,1 azalışla başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 1,1716'dan işlem görüyor.

Asya'da Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Açık olan Hong Kong pay piyasasında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Yurt içinde, bugün sakin bir veri takvimi bulunurken, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beş işlem günü süren düşüş serisini sonlandırdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 1.449,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 değer kazancıyla 8,6441'e yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının bekleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına satıcılı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitaptan dünyaya dikkat çeken mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı 08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitaptan dünyaya dikkat çeken mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi 08:45 Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü 08:08 İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü
Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor 07:51 Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır 04:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır 23:05 "Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan 21:40 Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 19:49 Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Son Dakika Haberleri
09:01 Sunucu Ezgi Sertel, yoğun bakımda tedavi gören babası için dua istedi
08:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitaptan dünyaya dikkat çeken mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı
08:49 Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun
08:45 Cumartesi günü dolu yağışıyla birleşen fırtınayı uzmanlar anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi
08:24 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tunahan oldu
08:17 Son Dakika! Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
08:08 İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü
07:52 Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu
07:51 Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor
07:50 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır
Sunucu Ezgi Sertel, yoğun bakımda tedavi gören babası için dua istedi Sunucu Ezgi Sertel, yoğun bakımda tedavi gören babası için dua istedi         
09:02
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun         
08:49
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tunahan oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tunahan oldu         
08:25
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
07:08
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı         
21:43
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 09:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına satıcılı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement