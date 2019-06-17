Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar, geçen haftayı karışık bir görünümle tamamlamasının ardından bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:18
Küresel piyasalar, geçen haftayı karışık bir görünümle tamamlamasının ardından bu hafta ABD, İngiltere
ve Japonya
merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
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