Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
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Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyretmesinin ardından 2 haftalık dönemde gerçekleştirilecek merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyretmesinin ardından 2 haftalık dönemde gerçekleştirilecek merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:40 
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