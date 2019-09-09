Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyretmesinin ardından 2 haftalık dönemde gerçekleştirilecek merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyretmesinin ardından 2 haftalık dönemde gerçekleştirilecek merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:40
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