Küresel piyasalar negatif seyrediyor
24 dakika önce
Küresel piyasalar, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos Zirvesi'nde büyüme endişelerinin gündemin odağına yerleşmesiyle negatif bir seyir izliyor.
Küresel piyasalar, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos Zirvesi'nde büyüme endişelerinin gündemin odağına yerleşmesiyle negatif bir seyir izliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:47
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