Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

24 dakika önce

Küresel piyasalar, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos Zirvesi'nde büyüme endişelerinin gündemin odağına yerleşmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar negatif seyrediyor, System.String[]
Küresel piyasalar, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos Zirvesi'nde büyüme endişelerinin gündemin odağına yerleşmesiyle negatif bir seyir izliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:47 

Ekonomi
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