Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklaması, "ticaret savaşı" endişelerinin uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden oldu.

Küresel piyasalar negatif seyrediyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklaması, "ticaret savaşı" endişelerinin uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:30 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ekonomi
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