Küresel piyasalar negatif seyrediyor
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklaması, "ticaret savaşı" endişelerinin uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden oldu.
ABD
Başkanı Trump
'ın, Türkiye
ve Hindistan
'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklaması, "ticaret savaşı" endişelerinin uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:30
ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Türkiye'yi Çıkarmak İstiyor
Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi