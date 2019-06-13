Küresel piyasalar negatif seyrediyor
3 saat önce
Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tekrar hatırlanan jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:33
Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump
'ın açıklamaları ile tekrar hatırlanan jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.
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