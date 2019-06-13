Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

3 saat önce

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tekrar hatırlanan jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

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Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tekrar hatırlanan jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:33 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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