Küresel piyasalar negatif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırmasıyla negatif seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:32
Küresel piyasalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran
'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırmasıyla negatif seyrediyor.
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