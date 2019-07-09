Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırmasıyla negatif seyrediyor.

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Küresel piyasalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırmasıyla negatif seyrediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:32 
Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
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