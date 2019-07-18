Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

2 saat önce

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

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Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:27 
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