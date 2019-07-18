Küresel piyasalar negatif seyrediyor
2 saat önce
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:27
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