Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında negatif bir seyir izlerken, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanacak makroekonomik veriler takip ediliyor.

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Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında negatif bir seyir izlerken, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanacak makroekonomik veriler takip ediliyor.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:20 
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