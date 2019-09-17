Küresel piyasalar negatif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında negatif bir seyir izlerken, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanacak makroekonomik veriler takip ediliyor.
Küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında negatif bir seyir izlerken, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanacak makroekonomik veriler takip ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:20
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