Küresel piyasalar negatif seyrediyor
34 dakika önce
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle negatif seyrediyor.
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle negatif seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:16
Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi