Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

34 dakika önce

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle negatif seyrediyor.

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Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle negatif seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:16 
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