Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD-Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün negatife döndü.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün negatife döndü.

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Beyaz Saray'ın Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanabileceği sinyalini vermesinin ardından tırmanan ABD-Çin gerilimi jeopolitik tarafta en önemli risk unsuru olarak takip ediliyor.

Dün de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'nin de dahil olduğu bazı Çinli şirketlerden mal ve hizmet alınmasını engellemek için yeni düzenlemeler getireceği, Çin'deki kamu bankaların da ABD'nin yaptırım uygulama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı haberleri basına yansıdı.

Suriye ve Libya meselelerine dair haber akışının da takip edildiği piyasalarda, Kovid-19 salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan çıkışın hızlandığı görüldü. Öte yandan ABD'de özellikle Florida, Teksas gibi ülkenin güney ve güneybatı eyaletlerindeki vaka sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle yeniden kapanmanın değerlendirmesi gerektiği yönündeki görüşler ağırlık kazanmaya başladı.

Makro veri tarafında dün ABD'de mayısta toptan eşya stokları yüzde 1,2 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 5,4 arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon 314 bine gerileyerek beklentilerin altında kalırken, buna karşın rakamların hala yüksek seviyesini koruduğu ve iyileşme hızının yavaş kaldığı görüldü.

Bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, teknoloji hissesi alımlarının devam etmesiyle Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,63 yükseldi. Dolar endeksi dün 96,2 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 96,9 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün 8 haftanın ardından ilk kez yüzde 0,6'nın altına indi. ABD endeks vadelilerinde ise bugün işlemlerin negatif tarafta gerçekleştirildiği görülüyor.

Avrupa'da dün pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,04'lük, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 1,73'lük ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,21'lik düşüş görüldü. Avro/dolar paritesi dün 1,1372 ile bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1,1268 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında hafta başından bu yana hızlı yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın bugün yüzde 1,5 değer kaybetti. yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesinin düştüğü görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 azalışla seyrediyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta risk algısındaki artışın etkisiyle dün günü yüzde 2,46 azalışla 115.793,59 puandan tamamladı. Dolar/TL ise hafta başından bu yana içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandındaki hareketini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcılarla gerçekleştirdiği videokonferans toplantısında, ekonomide kademeli açılma adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığı belirtildi. İkinci yarıda talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği mesajının verildiği toplantıda, ihracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlandığı, temmuz-aralık döneminde daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü beklendiği vurgulandı.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgını ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret endeksleri

15.30 ABD haziran ayı ÜFE

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Hong Kong, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi
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