Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

15.01.2021 09:15
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Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Asya borsalarında satışların etkisini artırdığı görülüyor.

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Asya borsalarında satışların etkisini artırdığı görülüyor.

Piyasaların dünkü gündeminin odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın açıklamaları bulunuyordu.

Fed Başkanı Powell katıldığı video konferans etkinliğinde, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. Faiz artırım öncesinde, mutlaka bunun iletişimini yapacaklarını vurgulayan Powell'ın konuşması sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,1280'den yüzde 1,10'un altına geriledi. Dolar endeksi ise 90,0-90,6 dar bandında dalgalanması sonrası 90,2 seviyesinde dengelendi.

Biden'ın yeni destek paketine ilişkin detayları ise New York borsası kapandıktan sonra geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sunan Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağını söyledi. Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Öte yandan ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 965 bin ile beklentileri aşmasının ardından New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise İtalya'daki siyasi kriz ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasında devam eden görüşmeler gündemi meşgul ederken, dün borsalarda İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 geriledi.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğinin vurgulanmasının ardından avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,2120'yi test etti ve 1,2140 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında ABD'nin bazı Çinli şirketlere yaptırım uygulayacağı haberleri ile satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 1.568,06 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybıyla 1.546,60 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 azalışla 7,3611'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3710 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtti.

Bugünün veri gündeminde; yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, TCMB beklenti anketi

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi

11.00 Türkiye, aralık ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Avrupa Birliği, Merkez Bankası, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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