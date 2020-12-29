KÜRESEL PİYASALAR-Nikkei 30 yılın en yükseğinde kapandı

Tokyo Borsası'nın temel hisse senedi endeksi Nikkei 225, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de Temsilciler Meclisi'nin, kişi başına coronavirus desteklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayıp Senato'ya yollaması üzerine oluşan iyimser havanın desteğinde 1990 yılından bu yana en yüksek düzeyde kapandı.

Nikkei 225 endeksi yüzde 2.66 artışla 27,568.15 puanda kapadı. Buna karşılık Çin'de Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.40 ve Shenzhen Bileşik Endeksi de yüzde 0.40 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.86 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.33 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi, işlem seansının sonunda yüzde 0.53 yükseldi. Dolar, yen karşısında yüzde 0.11 düşüşle 103.7145 yene geriledi.