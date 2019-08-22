Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor
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Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor

45 dakika önce

Küresel piyasalarda, dün Fed temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.

Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor, System.String[]

Küresel piyasalarda, dün Fed temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.

Avrupa, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:10 
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