Küresel piyasalar PMI verilerini bekliyor
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Küresel piyasalarda, dün Fed temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.
Küresel piyasalarda, dün Fed temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:10
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