Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor - Son Dakika

Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

07.01.2021 09:13
Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor, System.String[]

Küresel piyasalar, dün beklentilerin altında kalan hizmet sektörü verileri ve ABD'de yaşanan toplumsal olaylara karşın genel olarak pozitif seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalar, dün beklentilerin altında kalan hizmet sektörü verileri ve ABD'de yaşanan toplumsal olaylara karşın genel olarak pozitif seyrini sürdürüyor.

Dünya genelinde dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, ABD'nin başkentinde yaşanan gelişmeler gündemin odağına yerleşti.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat adayların kazandığının anlaşılması sonrası başkent Washington'da Donald Trump destekçilerinin düzenlediği gösterilerde hayatını kaybedenler olurken, son açıklamalara göre polis, binanın güvenliğini sağladı.

Öte yandan, dün açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesinin tüm üyelerinin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu görüşünde birleştiğini ortaya koydu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelere değinilen tutanaklarda, "Ülke genelinde kötüleşen salgınla büyümenin önümüzdeki aylarda daha da yavaşlaması bekleniyordu. Bununla birlikte alınan olumlu aşı haberleri orta vadeli ekonomik görünüm için oldukça olumlu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmelere karşın Dow Jones endeksi dün yüzde 1,44 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 düşüş kaydetti.

Analistler, Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin yükseldiğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Avrupa tarafında, pay piyasalarında alımların güçlenmesiyle yükselişlerin hızlandığı görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,2 prim yaparak 1,2351 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,2310 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükseldi. Çin'de ise ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yasağı getirebileceği ve New York Borsası'nın Çinli 3 telekom şirketini borsadan çıkarma işlemine devam edeceği haberleri ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Dün, ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki düşüşün ivme kaybetmesi ile yüzde 1,6 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.920 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürerek 54,7 dolar ile 26 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, dün borsa rekorlara, döviz kurları ise düşüşe devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3030 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve tüketici güven endeksi ile ABD'de ISM imalat dışı PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı PMI

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Senato, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor - Son Dakika Ekonomi


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