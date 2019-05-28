Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
2 saat önce
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:13
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