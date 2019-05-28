Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

2 saat önce

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, System.String[]
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:13 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak! Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:05:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]