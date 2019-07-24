Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
24 dakika önce
Küresel piyasalar, 29 Temmuz Pazartesi günü tekrar başlaması beklenen ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.
Küresel piyasalar, 29 Temmuz Pazartesi günü tekrar başlaması beklenen ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:27
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