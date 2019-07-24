Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

24 dakika önce

Küresel piyasalar, 29 Temmuz Pazartesi günü tekrar başlaması beklenen ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, System.String[]
Küresel piyasalar, 29 Temmuz Pazartesi günü tekrar başlaması beklenen ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:27 
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