Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
24 dakika önce
Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.
Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:19
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