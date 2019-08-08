Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

24 dakika önce

Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, System.String[]
Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:19 
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