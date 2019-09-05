Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:24 
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