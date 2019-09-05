Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki haberlerle pozitif seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:24
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