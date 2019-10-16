Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD'de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.
Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD'de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:32
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