Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

42 dakika önce

Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD'de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.

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Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD'de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:32 
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