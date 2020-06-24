Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar, dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşmasının desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

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ABD ve Avrupa'da dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, hem imalat sanayisinde hem de hizmet sektöründe toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğunu gösterdi.

İmalat sanayi PMI, İngiltere'de 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret ederken, ABD'de 39,8'den 49,6'ya çıkarak beklentileri aştı. Avro Bölgesi'nde de 46,9'a yükselen imalat sanayi PMI, ekonomide toparlanmaya ilişkin iyimserleri destekledi.

ABD'de dün açıklanan bir diğer veri olan yeni konut satışları da mayısta yüzde 16,6 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdüren New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin, açıklanan PMI verileri sonrası daha güçlü olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı. Dün 6,8513'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi

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