Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin neredeyse tamamı, ekonomik aktivitede toparlanmanın güç kaybettiğine işaret etti.

Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentilerini artırdığını ve bu nedenle perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da cuma günü yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına dikkati çeken analistler, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ağustosta aylık 2,2 puan azalışla 61,2'ye gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 55,2 ile 8 ayın en düşüğüne geriledi.

Verilerin ekonomik aktivitedeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesi ve ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının ardından New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dün akşam yaptığı açıklamada, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Söz konusu tahsisin dünya için önemine değinen Georgieva, bunun benzeri görülmemiş Kovid-19 kriziyle mücadele için "eşsiz bir fırsat" olduğunu kaydetti. Georgieva, "SDR tahsisi, küresel ekonomik sisteme ilave likidite sağlayacak, ülkelerin döviz rezervlerini artıracak ve daha pahalı iç veya dış borçlara olan bağımlılıklarını azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

IMF'nin verilerine göre, 190 üye ülkeye fondaki mevcut kotaları oranında SDR tahsisi yapıldı. En çok SDR tahsis edilen ülkeler ABD (yaklaşık 112,6 milyar dolar), Japonya (yaklaşık 41,8 milyar dolar) ve Çin (yaklaşık 41,3 milyar dolar) oldu. Türkiye'ye ise 4,46 milyar SDR (yaklaşık 6,3 milyar dolar) tahsis edildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra özellikle seyahat ve eğlence hisselerindeki hızlı yükselişlerin katkısıyla dün Dow Jones endeksi yüzde 0,61 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 1,55 artarak 14.942 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında da dün açıklanan PMI verileri beklentilerin altında kaldı. İmalat sanayi PMI, Almanya'da 62,7'ye, Avro Bölgesi'nde ise 61,5'e gerilerken, hizmet sektörü PMI da Almanya'da 61,5'e ve Avro Bölgesi'nde 59,7 indi.

Bugün açıklanan verilere göre ise Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 2. çeyrekte yüzde 1,6 ile beklentilerin hafif üzerinde artış kaydetti.

Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükselişini ikinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 1,1750'ye çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir Asya pay piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artış kaydetti.

Altının ons fiyat ise dünkü yüzde 1,3'lük yükselişin ardından bugün sınırlı bir gerilemeyle 1.800 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Yurt içinde, yükseliş eğilimini dün de sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.459,33 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 azalışla 8,4272'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4310 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları