Küresel piyasalar pozitife döndü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitife döndü - Son Dakika Ekonomi

Küresel piyasalar pozitife döndü

7 saat önce

Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü.

Küresel piyasalar pozitife döndü, System.String[]

Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, kimsenin İran milletini tehdit edemeyeceğini ifade etti.

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesi sonrası, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'ne ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün iletirken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise konuyla ilgili olarak "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın, Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi. Trump yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve Irak'taki gelişmelere yönelik çarşamba günü ABD Senatosu'na brifing vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelere karşın yatırımcıların gerek jeopolitik, gerekse ticaret savaşı konularında iyimserliği fiyatlamayı seçmesi dikkati çekiyor. ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

ABD piyasalarından önce kapanan Avrupa borsalarında ise negatif bir seyir izlendi. Dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında altının onsu ve petrol fiyatlarının artan iyimserlikle gerilemesi dikkati çekerken, pay piyasalarında ise alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün 112.500 desteğinin kırılmasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 azalışla 111.413 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 5,9723'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9570'e geriledi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda da iyimserliğin güçlenebileceğini bildirdi. Bugün 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatında, 68 dolar desteğinin kırılması durumunda 66 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, dolar/TL de ise 5,95 ve 5,93 desteklerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı endeks

18.00 ABD, kasım ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita
İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek

Son Dakika Haberleri
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:34 Tesla Şangay fabrikasında Model Y araçlarının üretimine başlanacağını duyurdu - Son Dakika Ekonomi
16:32 Yalıtım, su sayaçları ve su borularının donmasını önlüyor - Son Dakika Ekonomi
16:31 Facebook 11 ilde ofis açacak - Son Dakika Ekonomi
16:28 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi
15:00 Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar pozitife döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]