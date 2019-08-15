Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar resesyon endişeleri ile negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar resesyon endişeleri ile negatif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve siyasi risklerin devam etmesinin resesyon endişelerinin artırması nedeniyle negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar resesyon endişeleri ile negatif seyrediyor, System.String[]
Küresel piyasalar, son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve siyasi risklerin devam etmesinin resesyon endişelerinin artırması nedeniyle negatif seyrediyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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