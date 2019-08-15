Küresel piyasalar resesyon endişeleri ile negatif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve siyasi risklerin devam etmesinin resesyon endişelerinin artırması nedeniyle negatif seyrediyor.
Küresel piyasalar, son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve siyasi risklerin devam etmesinin resesyon endişelerinin artırması nedeniyle negatif seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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