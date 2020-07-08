Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle bugün de konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıkacağı öngörülüyor.

Küresel piyasalarda, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle bugün de konuya ilişkin gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıkacağı öngörülüyor.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, can kaybı 543 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 813 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise vaka sayısı 3 milyonun üzerine çıkarken, can kaybı 134 bine dayandı. ABD'nin Teksas eyaletinde de yeni vaka sayısı dün 10 bini aşarak rekor kırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla Kovid-19 vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Kovid-19 nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmeler, veri gündeminin zayıf olduğu piyasalarda, salgında ikinci dalga ve ekonomilerin yeniden açılmasının ardından oluşan canlanmanın yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı endişelerinin fiyatlanmasına yol açtı.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 96,6-97,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,9 seviyelerinde yatay seyrediyor. Dün yüzde 0,63 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,65 düzeyinde bulunuyor.

Avrupa tarafında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra Almanya'da açıklanan zayıf verilere sanayi üretiminin de eklenmesi ve Avrupa Birliği'nin Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin küçülme tahminini yüzde 7,7'den yüzde 8,7'ye revize etmesinin ardından satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 1,13 direncini test etmesinin ardından bugün 1,1280 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında bugün karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 35 milyar liralık rekor işlem hacmi ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı. Dolar/TL ise hafta başından bu yana içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandında hareket etmeyi sürdürüyor.

Analistler, dünya çapında Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi tarafta ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indireceği haberlerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 120.000 puanın direnç, sırasıyla 117.500 ve 116.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

15.00 ABD, haftalık morgage başvuruları

Dünya Sağlık Örgütü, Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi
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