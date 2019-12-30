Küresel piyasalar tatil havasında - Son Dakika
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Küresel piyasalar tatil havasında

6 saat önce

Küresel piyasalar geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izlerken, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bugün ve yarın da benzer bir görünümün etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalar tatil havasında, System.String[]

Küresel piyasalar geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izlerken, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bugün ve yarın da benzer bir görünümün etkili olması bekleniyor.

ABD'de cuma günü pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla, S&P 500 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerinde günü tamamlayarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 geriledi. Cuma günü yüzde 0,5 azalışla 97 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi ise, bugün Asya piyasalarında 96,8'e düştü.

Avrupa borsalarında, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa yükselişlerin devam etmesi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise analistlerin orta vadeli görünüm açısından kritik olarak nitelendirdikleri 1,1180 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, bugün Asya piyasalarında 1,12'nin üzerini test eden avro dolar paritesinin, 1,1180 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve 1,14 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Bugün veri ve haber akışının zayıf olduğu Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, kar satışları ile kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.684 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,25 değer kazanarak, yükselişini üst üste 8'inci haftaya taşımış oldu. Dolar/TL ise, cuma günü yüzde 0,3 artışla 5,9493'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 59450 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesinde pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, kasım toptan eşya stokları

17.45 ABD, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:58 Kaynak: AA
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