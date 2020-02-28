Küresel piyasalarda çok sert satış dalgası yaşanıyor.
Küresel piyasalarda çok sert satış dalgası yaşanıyor. ABD borsaları, 2008 finansal krizinden itibaren en sert kayıpların yaşandığı haftayı yaşıyor. ABD'de dünkü kayıplar yüzde 5'e yaklaşırken; Asya borsalarında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.02.2020 08:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar tepetaklak - Son Dakika