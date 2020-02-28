Küresel piyasalar tepetaklak

Küresel piyasalarda çok sert satış dalgası yaşanıyor. ABD borsaları, 2008 finansal krizinden itibaren en sert kayıpların yaşandığı haftayı yaşıyor. ABD'de dünkü kayıplar yüzde 5'e yaklaşırken; Asya borsalarında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.