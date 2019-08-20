Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

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Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:19 
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