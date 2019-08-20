Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda, ticaret savaşına ilişkin ABD'den tedirginlikleri azaltan açıklamaların gelmeye devam etmesi ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyeceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:19
TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti el ele tutuşarak gezdi