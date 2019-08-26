Küresel piyasalar ticaret savaşının gölgesinde
1 saat önce
Küresel piyasalarda yükselen jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, para birimleri üzerindeki baskı arttı.
Küresel piyasalarda yükselen jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, para birimleri üzerindeki baskı arttı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40
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