Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar ticaret savaşının gölgesinde
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Küresel piyasalar ticaret savaşının gölgesinde

1 saat önce

Küresel piyasalarda yükselen jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, para birimleri üzerindeki baskı arttı.

Küresel piyasalar ticaret savaşının gölgesinde, System.String[]

Küresel piyasalarda yükselen jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, para birimleri üzerindeki baskı arttı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40 
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