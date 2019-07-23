Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

5 dakika önce

Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif seyretmesinin ardından hareketlenecek makroekonomik veri gündemine odaklandı.

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif seyretmesinin ardından hareketlenecek makroekonomik veri gündemine odaklandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:17 
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