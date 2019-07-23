Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
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Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif seyretmesinin ardından hareketlenecek makroekonomik veri gündemine odaklandı.
Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif seyretmesinin ardından hareketlenecek makroekonomik veri gündemine odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:17
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