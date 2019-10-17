Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

36 dakika önce

Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün ABD'de hareketlenen veri gündemi, devam eden ticaret müzakereleri ve açıklanan şirket bilançoları takip edilecek.

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün ABD'de hareketlenen veri gündemi, devam eden ticaret müzakereleri ve açıklanan şirket bilançoları takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN sunucusu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla alay etti
Dolar/TL, 5,8950 seviyesinden işlem görüyor Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:18:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]