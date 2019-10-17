Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
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Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün ABD'de hareketlenen veri gündemi, devam eden ticaret müzakereleri ve açıklanan şirket bilançoları takip edilecek.
Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün ABD'de hareketlenen veri gündemi, devam eden ticaret müzakereleri ve açıklanan şirket bilançoları takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42
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