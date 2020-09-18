Küresel piyasalar veri odaklı bir seyir izliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar veri odaklı bir seyir izliyor

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından etkili olan karışık seyrini sürdürürken, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

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Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından etkili olan karışık seyrini sürdürürken, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Fed'in önceki gün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın, karar metni ve Fed üyelerinin beklentilerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklere işaret etmesiyle New York pay piyasalarındaki düşüş eğilimi dün de devam etti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 860 bine gerilese de beklentilerin üzerinde bir seyir izlerken, konut başlangıçları da ağustosta yüzde 5,1 ile tahminlerden fazla azaldı.

Veriler sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğündeki düşüş eğilimi devam etti, dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 92,8'e geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlendi. Azalan küresel risk iştahı ve devam eden Brexit belirsizliği ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini yüzde 0,1 ve tahvil alım programını 745 milyar sterlin seviyesinde sabit tuttu. BoE'nin karar metninde, ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde "belirsiz" kalmaya devam ettiği ve küresel ekonomik faaliyet göstergelerinin büyük ölçüde kurulun ağustos toplantısındaki ortaya koyduğu beklentilere paralel olduğu belirtildi. Karar sonrası sterlin/dolar paritesi sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak 1,2973'e çıkarken, avro/dolar paritesi de 1,1850'den günü tamamladı.

Bugün Asya borsalarında ise alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyonun beklentiler doğrulusunda yıllık yüzde 0,4 gerilemesi sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 1.110,66 puandan tamamladı. Dün 7,5500'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, TCMB'nin eylül ayı beklenti anketi

15.30 ABD, 2. çeyrek cari işlemler dengesi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Karar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar veri odaklı bir seyir izliyor - Son Dakika Ekonomi

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