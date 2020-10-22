KÜRESEL PİYASALAR-Veriler ve IMF raporuyla endeksler düşük - Son Dakika

KÜRESEL PİYASALAR-Veriler ve IMF raporuyla endeksler düşük

22.10.2020 12:00
KÜRESEL PİYASALAR-Veriler ve IMF raporuyla endeksler düşük, System.String[]

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomik veriler, artan Covid-19 vakaları ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Asya-Pasifik bölgesi ekonomisine ilişkin raporu sonrasında, dünkü kapanışlara göre düşük hareket ediyor.

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomik veriler, artan Covid-19 vakaları ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Asya-Pasifik bölgesi ekonomisine ilişkin raporu sonrasında, dünkü kapanışlara göre düşük hareket ediyor.

IMF raporunda, Asya-Pasifik bölgesi ekonomisinde bu yılki daralma öngörüsünü, daha önceki yüzde 1.6 düzeyinden yüzde 2.2'ye yükseltti.

ABD'nin, Çin'in itirazlarına karşın, Tayvan ile 1.8 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzalaması da borsaları olumsuz etkileyen etkenler arasında sayıldı. Avrupa borsalarındaki endeksler de, Avrupa Birliği ülkeleri ekonomilerine ilişkin verilerin, gelişmeler konusunda olumsuzluklara işaret etmesiyle düştü. Gfk verilerine göre, Almanya'da tüketici güveni biraz daha bozuldu.ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde de endeksler, şirketlerin bugün açıklanacak bilançolarına yansıyacak kazanç verilerin düşük olduklarına ilişkin öngörülerle düştü.Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.55 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi sabit kaldı. Çin anakarasında Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.45, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.64 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 0.78 düştü. Bu arada, Avustralya'daki S&P/ASX200 yüzde 0.29 düşüşle kapandı.Almanya'da DAX açılışta yüzde 0.92 düşüşle işlem görürken, Londra'da FTSE100 yüzde 0.55, Paris'te CAC40 yüzde 0.56 düştü. Euro/dolar paritesi yüzde 0.13 düşüşle 1.18448 gerilerken, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0.16 düşüşle 1.31274 düzeyine indi.

ABD'de açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endeksi yüzde 0.27, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.08 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0.21 düştü.


Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Veriler ve IMF raporuyla endeksler düşük - Son Dakika Ekonomi

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