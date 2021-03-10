KÜRESEL PİYASALAR-Wall Street teknoloji hisseleriyle yükseldi

ABD'nin önde gelen borsaları, yükselen Hazine getirisinin tetiklediği sert bir düzeltmenin ardından, teknoloji sektörü şirketleri hisselerinin öncülüğünde, haftanın ilk günündeki kayıplarını telafi ederek, Salı günü kazançla kapadı. Bu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Endeksi de, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik tasarısı Temsilciler Meclisi'ne ulaştı ve Çarşamba günü oylanması planlanıyor. Beyaz Saray kıdemli danışmanı Bharat Ramamurti günün erken saatlerinde, yönetimin yardım paketinin oylanması öncesinde, enflasyonun da "dikkatle" izlediğine dikkat çekti.