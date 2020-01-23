KÜRESEL PİYASALAR-Wall Street zayıf verilerle açılışta düştü

– ABD piyasaları, coronavirüs salgını, yeni veriler ve şirket gelişmeleriyle güne ekside başladı.

Çin devlet televizyonu, Çin'de etkili olmaya devam eden coronavirüs salgınının 571 kişide tespit edildiğini ve salgın sebebiyle en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bunun yanında İsviçre 'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği ve ABD'nin yeni bir ticaret anlaşmasına varamaması durumunda, AB'den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Veri gündeminde, ABD'de işsizlik başvurularının 18 Ocak'ta sona eren haftada 6 bin kişi artarak 211 bin kişiye yükseldiği açıklandı.

Bunun yanında çeşitli şirketler de gelir rakamlarını duyurular. Protector and Gamble, şirket gelirinin 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.0 artışla 18.24 milyar dolara ulaştığını duyururken, Comcast Corporation ise 2019'un son çeyreğinde gelirlerinin yıllık bazda yüzde 2.0 artışla beklentileri aşarak 28.40 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

S&P 500 yüzde 0.19 düşerken

Nasdaq değişmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ek gümrük vergileri tehditleri ve Çin'deki coronavirüs salgının oluşturduğu endişeler, Avrupa piyasalarındaki düşüşü desteklemeye devam ediyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi kapsamında iki ülke arasındaki gerilimler Trump'ın tehditleriyle arttı. Trump ve Fransa Emmanuel Macron 'un söz konusu dijital vergilendirmeyi erteleme kararı sonrası Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire uluslararası vergi sistemindeki bir "açığın" büyük teknoloji şirketlerinin vergi ödemekten kaçınmasını sağladığını belirtti ve Paris 'in dijital şirketlerin vergilendirilmesi fikrinden "asla" vazgeçmeyeceğini söyledi.

Tarifeler kapsamında da ABD Almanya Büyükelçisi Emily Haber, Avrupa Birliği'nin ABD'den gelecek olası ek gümrük vergilerine "aynı düzey ve derecede" tarifelerle yanıt vereceği uyarısını yaptı.

Haber'e paralel olarak ABD Fransa Büyükelçisi Philippe Etienne de AB'nin Washington 'la havayolu sübvasyonları ve dijital vergilendirmeye yönelik anlaşmazlıklarını çözmek için çalıştığını, fakat göze göz, dişe diş tarifelerin iki ülke ekonomilerine de zarar vereceğini söyledi ve ekledi:

"Tarifelerin artırılması gibi bir niyetimiz yok."

Bunun yanında yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası 'ndan gelen faiz kararını izledi. Buna göre, ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu. Bunun yanında banka, 2003'ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıkladı.

ECB Yönetim Kurulu, Euro Bölgesi'nde enflasyonun "yüzde 2.0'ye oldukça yakın, fakat altında" düzeylerde seyredene kadar faizlerin mevcut düzeylerinde veya bu düzeylerinin daha altında olacağını belirtti.

Gün sonuna doğru Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.72,

FTSE yüzde 0.45,

CAC yüzde 0.45 düştü.

- İstanbul