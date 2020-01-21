KÜRESEL PİYASALAR-WEF öncesi Avrupa borsaları güne ekside başladı

– ABD Başkanı Donald Trump 'ın gün içinde konuşma yapması beklenen Dünya Ekonomik Forumu'nu (WEF) izleyen Avrupa borsaları, güne ekside başladı.

Dünya liderlerinin Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kentine gittikleri Pazartesi günü, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve PricewaterhouseCoopers küresel ekonomiye ilişkin yeni araştırma raporlarını paylaştılar.

IMF küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019'daki yüzde 2.9 düzeyinden 2020 için yüzde 3.3 ve 2021 için de yüzde 3.4'e çıkarıldığını duyurdu. IMF'ın Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, Ekim ayındaki raporda küresel ekonomiye yönelik risklerin azaldığına yönelik savın, Ocak ayında da ABD-Çin ticaret anlaşması ve anlaşmasız Brexit'e yönelik risklerin azalmasıyla desteklendiği belirtildi. Para politikalarının büyümeyi ve güçlü finansal koşulları desteklediği vurgulanan raporda, söz konusu gelişmelere paralel olarak küresel ekonomik büyümenin dengelenmeye başladığı öne sürüldü.

Bunun yanında PwC'nin son araştırması, dünyanın her yerinde CEO 'ların ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngördüğünü ortaya koydu. Tüm dünyada 83 ülkeden yaklaşık 1.600 CEO ile gerçekleştirilen PwC 23. Küresel CEO Araştırması'na göre, yeni bir on yıllık döneme girerken CEO'ların küresel ekonomi hakkındaki yaklaşımları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar temkinli. CEO'ların yüzde 53'ü, 2020 yılında ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor, bu oran 2019 yılında yüzde 29'du. Küresel ekonomi görünümü ile ilgili beklentilerin ele alınmaya başladığı 2012 yılından bu yana en yüksek "ihtiyat" seviyesine bu sene ulaşıldı.

Bunun yanında UBS ve easyJet gelir açıklamalarıyla Avrupa'da gelir sezonu başladı. UBS Salı günü net karının 2019'da yıllık bazda yüzde 5.0 düşüşle 4.3 milyar dolara gerilediğini, easyJet ise 2020'nin ilk çeyreğinde şirket gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artışla 1.4 milyar sterline yükseldiğini duyurdu.

WEF'in ana gündemi oluşturduğu Avrupa borsalarında açılışta;

DAX yüzde 0.69,

FTSE yüzde 0.66,

CAC yüzde 0.73 düştü.

Salı günü Asya piyasalarında, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Hong Kong kredi derecesini Aa2'den Aa3 olarak revize etmesiyle Hang Seng yüzde 2.0'nin üzerinde düştü.

Japonya 'da da BoJ, politika faizini yüzde eksi 0.1'de sabit tuttu ve ekonomik büyüme tahminlerini hafif yukarı revize etti. BoJ yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşmasını engelleyen riskler azalana kadar, faizlerin mevcut seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde kalma taahhüdünü sürdürdü. Beklentilere paralel olarak faiz oranını değiştirmeyen BoJ ayrıca, tahvil getirisi eğrisi kapsamında da 10 yıllık Japonya devlet tahvilleri eğrisini (BoJ) yüzde 0.0 düzeyinde tutmak için JGB alımları yapılacağını açıkladı. Banka , JGB alımlarının yıllık 80 trilyon yen artmasını öngörüyor.

Gelişmelerin ardından Asya'da kapanışta;

Hang Seng yüzde 2.50,

Shanghai Composite yüzde 1.31,

Shenzhen Composite yüzde 1.41,

Nikkei 225 yüzde 0.91,

Kospi yüzde 1.0,

S&P/ASX yüzde 0.19 düştü.

Dövizlerde de dolar karşısında euro ve dolar sırasıyla 1.10950 dolar ve 1.30074 dolarda sabit kalırken, yen karşısında dolar ise yüzde 0.18 düşüşle 109.9675 yene geriledi.

- İstanbul