Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Küresel piyasaların geçen haftayı pozitif tamamlaması sonrası yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı takip edilecek.

Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı, System.String[]

Küresel piyasaların geçen haftayı pozitif tamamlaması sonrası yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı takip edilecek.

Dünya genelinde, geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin genel olarak beklentilerden iyi gelerek ekonomilerdeki canlanmaya işaret etmesinin yanı sıra hükümet ve merkez bankalarının teşvikleri piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın, azalış beklentilerine karşın artışa işaret etmesi sonrası New York borsasında yükselişler yüzde 3'ü aştı.

Brent petrolün varil fiyatı da ekonomilerdeki toparlanmanın desteği ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 9 Haziran'daki toplantısı öncesi, üye ülkelerin üretim kesintisinin devam etmesi yönünde anlaştığı yönündeki haberler ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,5 değer kazanarak 41,9 dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın desteklediği enerji devi hisse ve fonlardaki değer artışı da pay piyasalarındaki yükselişte önemli bir rol oynadı.

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların devam etmesine karşın artan risk iştahı ile cuma günü Dow Jones endeksi 3,15, S&P 500 endeksi yüzde 2,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

ABD'deki protestoların çoğunlukla barışçıl geçmesi üzerine New York, Chicago ve Philadelphia'daki sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, İngiltere'ye de sıçrayan gösterilere ilişkin endişeleri azalttı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride, polisle protestocular arasında arbede yaşansa da Avrupa piyasalarının odağında ekonomiye ilişkin haber akışı yer aldı.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklentilerin üzerinde artırması ve Almanya'daki yeni hanehalkı destekleri ile yükseliş eğilimini koruyan Avrupa borsaları, cuma günü yüzde 3'ü aşan artışlar kaydetti.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,71 değer kazandı.

Asya borsaları ise yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Japonya'da açıklanan GSYH verisinin ilk çeyrekte yüzde 2,2 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetmesine kaşın Nikkei 225 endeksi, artan küresel risk iştahı ile yüzde 1 değer kazandı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü yüzde 0,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,27, 13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10,9 prim yaptı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti.

Bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin'de enflasyon ile Avrupa'da büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, bugün önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 113.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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