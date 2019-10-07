Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:21 
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