Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.
Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:21
Beyaz Saray'ın Türkiye açıklaması uluslararası basında geniş yankı buldu Türkiye'nin 'Barış Pınarı' harekatı YPG'yi endişendirdi! Amerika ile devriyeleri artırdılar Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak