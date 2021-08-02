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Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

02.08.2021 09:07
Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından, bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından, bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının sonuçları, para politikalarının destekleyici olamaya devam edeceğini gösterirken, varlık alımlarının azaltılmasına yönelik beklentileri de öteledi.

Fed'in beklentilerden daha güvercin olarak değerlendirilen karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra makroekonomik verilerin tahminlerin altında kalması, artan yeni tip koronavirüs salgını vakaları ve ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 3,5 artsa da beklentilerin altında kaldı. Hafta içinde açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile tahminlerin altında kalmasının ardından enflasyon göstergelerindeki artış eğiliminin yavaşlaması da Fed'in güvercin tonunu destekledi.

Bu hafta, dünya genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra, perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve cuma ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğunlaşan takvim takip edilecek.

Analistler, BoE'nin faiz oranlarında ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, karar metni ve açıklamalarda gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, haftalık bazda ise endeksler ortalama yüzde 0,6 geriledi. Endekslerdeki düşüşe teknoloji hisseleri öncülük etti. Dolar endeksi ise cuma günü kayıplarını telafi etmeye çalışsa da bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 azalış kaydetti.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artarken, bölgenin 2. çeyrek büyümesi de yıllık yüzde 13,7 ile tahminleri aştı.

Verilerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Haftalık bazda ise Almanya dışında diğer başlıca ülkelerin borsalarında pozitif bir görünüm sergilendi. Almanya'da DAX 30 endeksi ise negatif ayrışarak bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,8 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise Fed'in güvercin duruşundan bulduğu destekle geçen hafta yüzde 0,8 artarak haftayı 1,1868'den tamamladı.

Asya borsaları yeni haftaya alıcılı başladı. Geçen hafta Çin ve ABD arasında Hong Kong üzerinden devam eden gerilim piyasaların gündemin meşgul ederken, bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Çin'de 50,3'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı, Japonya'da ise 53,0'e yükseldi.

Veriler sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarındaydı. Enflasyon Raporu'nda 2021 sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükseltilirken, Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazanması dikkati çekti. BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,09 değer kazanarak, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,06 artışla 1.392,91 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise 8,3910 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 8,45-8,47 dar bandında dengelendi.

Yurt içinde, bugün imalat sanayi PMI, yarın enflasyon verileri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının bu haftanın öne çıkan ekonomi başlıkları olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat sanayi PMI

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, İstihdam, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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